Дневният ред включва 47 точки, които обхващат широк спектър от въпроси, свързани с развитието на Русе – от бюджетни корекции и управление на общинската собственост до инфраструктурни проекти, социални грижи, културни и спортни инициативи. Това анонсира в програмата на Радио Русе председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев.В началото на сесията ще бъдат отличени най-активните участници и подкрепящи инициативата "НЕзависими от зависимости“ с плакет и благодарствен адрес. Тази церемония се провежда по случай третата годишнина от създаването на кампанията по инициатива на журналиста Румен Николаев и която успешно реализира своята мисия за превенция срещу употребата на психоактивни вещества и други форми на зависимости. Признанието е за усилията на доброволци и партньори в тяхната превантивна работа сред младите хора.По същество заседанието ще започне с гласуването на извънредна точка, внесена в края на миналата седмица. Тя касае състоянието на язовира в Николово. В рамките на сесията ще бъде гласувана също промяна, свързана пряко с работата на местния парламент. С решение от юли т.г. Общински съвет – Русе прие Комисията по етика да стане постоянна комисия, което налага допълнение в Правилника. Промяната следва измененията в Закона за местното самоуправление и местна администрация, които въведоха задължително изискване общинските съвети да приемат Етичен кодекс и да създадат постоянно действаща етична комисия. Нейният състав се избира от състава на общинските съветници и има специфични функции, свързани с контрола на етичното поведение.Съветниците ще гласуват утре корекция на бюджета на Община Русе за 2025 г., както и изразходване на преходния остатък на Дом за стари хора "Възраждане“ за изграждане на два нови корпуса на ДПЛД "Приста“. Актуална е и темата за управлението на отпадъците – предвижда се разходване на месечните отчисления по Закона за управление на отпадъците за периода от началото до края на 2025 г. Иновативно е предложението за закупуване на софтуер и гривни с QR код за потребителите на социални услуги с деменция и психични заболявания, което цели повишаване на безопасността и качеството на живот на уязвимите групи.Градският транспорт и инфраструктурното развитие заемат значително място в дневния ред. Съветниците ще гласуват одобряването на класирането на кандидатите за членове на Съвета на директорите на "Общински транспорт Русе“ ЕАД, както и даването на съгласие за поемане на кредити за проект "Интегрирано развитие на булевардната инфраструктура и градския транспорт в град Русе“ по Програма "Развитие на регионите 2021-2027 г.“ Този проект е част от дългосрочната стратегия за модернизиране на транспортната система и подобряване на градската среда. Планирана е и корекция на броя курсове по междуселищната автобусна линия Русе-Бъзън.Значителна част от предложенията се отнасят до управлението на общинската собственост. Предвидени са процедури за продажба на общински имоти на различни локации – от село Тетово, през жилищен комплекс "Долапите“ и булевард "Гоце Делчев“, до жилищен комплекс "Чародейка“.В областта на спорта и културата се предвижда гласуване на финансова подкрепа за футболен клуб "Дунав“. В културната сфера съветниците ще разгледат одобряване на споразумение за издаване на списание за литература и култура "Брод“ и Алманах за историята на Русе, което ще подкрепи културния живот и съхраняването на историческата памет на града.Градоустройството също е сред приоритетите с предложения за изменение на устройствените планове за квартал "Новата махала“, селата Бъзън и Сандрово, град Мартен, както и за различни инфраструктурни обекти. Тези промени са насочени към осигуряване на по-добри условия за живот и развитие на съответните райони.Сред значимите точки е удостояването на Пламен Великов със званието "Почетен гражданин на град Русе“ посмъртно – признание за неговия принос към обществения живот на града. Предвижда се и допълнение на наредбата за символиката на Община Русе чрез включване на химн на град Русе като официален символ на общината.Заседанието е публично, за да могат всички граждани на Русе да се запознаят с процеса на вземане на решения, касаещи развитието на града. Сесиите на Общинския съвет в Русе се излъчват на живо в официалния YouTube канал на институцията.