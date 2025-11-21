Пенчо Милков за ново повишаване на местните данъци и такси. В официална позиция те определиха искането за по-високи налози като необосновано на фона на ниската събираемост и слабото изпълнение на капиталовата програма на Община Русе.
Предложението за вдигане на данъците идва в момент, когато инфраструктурата на града е в тежко състояние, а администрацията не успява да оползотвори наличните средства.
"Настоящата позиция не е просто "за“ или "против“ увеличение на данъци. Тя е покана за честност и трезва оценка на реалността", заявиха Герасимов и Кунчев в своето становище, пише Dunavmost.
Според представените от съветниците данни към 30 септември 2025 година, изпълнението на капиталовата програма на общината е едва 21%. От планирани близо 85 милиона лева, са усвоени малко над 18 милиона лева.
Още по-тревожна е статистиката при капиталовите разходи със собствени средства – тези, които се формират директно от местните данъци на русенци. Там изпълнението е едва 14.4%.
"От всеки 100 лева от нашите данъци, предвидени за капиталови разходи, общината е успяла да изхарчи само 14," подчертават общинските съветници. Според тях, ако новите приходи от по-високите данъци бъдат събрани, те най-вероятно ще отидат в преходния остатък, тъй като администрацията няма капацитет да ги инвестира в реални дейности.
Това е второто предложение за увеличение на данъците в рамките на последните две години. Съветниците припомниха, че предишният ръст на налозите не е довел до обещаното подобряване на градската среда.
"Улиците са в лошо състояние, тротоарите се рушат, междублоковите пространства са запуснати, а ремонтите или ги няма, или се влачат с месеци," се казва в позицията на групата.
Критики бяха отправени и към управлението на заемите. Общината иска нови удължавания на сроковете за усвояване на кредитите за ремонт на улици и за плувния комплекс, което според съветниците е знак за административна немощ.
Деян Герасимов и Митко Кунчев призоваха гражданите на Русе да бъдат активни и да изразят мнението си в законовия 30-дневен срок от публикуването на проектонаредбата.
"Русе няма проблем с приходите. Русе има проблем с изпълнението и управлението. Преди да поискаме повече от хората, трябва да покажем, че можем да изразходваме ефективно това, което вече имаме," категорични са общинските съветници.
