Общински съветник от Русе разкри санкция от над половин милион лева за обществена поръчка

© Facebook Общинският съветник от Русе Деян Герасимов сподели във Facebook днес, че доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) разкрива груби нарушения при обществена поръчка на общината. Става дума за буферен паркинг за ТИР-ове на"Дунав мост", при обществената поръчка на който е наложена санкция от над 500 000 лв за нарушения.



Ето и цялата публикация на Деян Герасимов без редакторска намеса:



Вчера трябваше да бъде открито най-невероятното и значимо спортно, културно, туристическо и космическо събитие в Русе за последното хилядолетие.



Да, става дума за проваленото Световно първенство по драконови лодки, за което:



– обещанията бяха безгранични,



– отговорността – нулева,



– реалността – тъжна.



Мислех да напиша нещо подробно за всички лъжи, изречени на последната сесия, но само качвам снимки на “изчерпателните" отговори от администрацията, които чаках… два месеца. Преценете сами.



Но не това е най-интересното от последните дни.



Запазвам си правото да говоря за този провал друг път, защото сега прожекторът трябва да падне върху нещо още по-важно, което общината се опитва да скрие:



Докладът на АДФИ и наложената санкция от над 500 000 лв за нарушения при обществената поръчка около изграждането на общинския буферен паркинг. Още една “гордост" на кмета.



Забележителен факт:



– Една русенска медия публикува материал по темата… и след няколко часа и вероятно някое обаждане го изтри



– Прокуратурата – мълчи.



– Общинският съвет – не е информиран.



Защо тази информация се укрива от юни месец, когато е изпратена до Община Русе и Прокуратурата? Предстои да разберем.



А междувременно обръчът около кмета видимо се затяга, само в последните няколко дни:



– отчет на бюджет 2024 с рекордните 71 млн. лв. преходен остатък, от които 47 млн. местни дейности (основно неизпълнени инфраструктурни проекти)



- провал на Световно,



- провал с ремонта на училище "Отец Паисий", довел до отписването на цели класове ученици,



– санкции от АДФИ, трупчета в Прокуратурата



– срамен неуспех в опита му да смени шефа на ВиК Русе, разкривайки партийната и лична зависимост, която този път Общинският съвет – за щастие – отказа да обслужи.