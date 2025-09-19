ЗАРЕЖДАНЕ...
|Общински съветник от Русе разкри санкция от над половин милион лева за обществена поръчка
Ето и цялата публикация на Деян Герасимов без редакторска намеса:
Вчера трябваше да бъде открито най-невероятното и значимо спортно, културно, туристическо и космическо събитие в Русе за последното хилядолетие.
Да, става дума за проваленото Световно първенство по драконови лодки, за което:
– обещанията бяха безгранични,
– отговорността – нулева,
– реалността – тъжна.
Мислех да напиша нещо подробно за всички лъжи, изречени на последната сесия, но само качвам снимки на “изчерпателните" отговори от администрацията, които чаках… два месеца. Преценете сами.
Но не това е най-интересното от последните дни.
Запазвам си правото да говоря за този провал друг път, защото сега прожекторът трябва да падне върху нещо още по-важно, което общината се опитва да скрие:
Докладът на АДФИ и наложената санкция от над 500 000 лв за нарушения при обществената поръчка около изграждането на общинския буферен паркинг. Още една “гордост" на кмета.
Забележителен факт:
– Една русенска медия публикува материал по темата… и след няколко часа и вероятно някое обаждане го изтри
– Прокуратурата – мълчи.
– Общинският съвет – не е информиран.
Защо тази информация се укрива от юни месец, когато е изпратена до Община Русе и Прокуратурата? Предстои да разберем.
А междувременно обръчът около кмета видимо се затяга, само в последните няколко дни:
– отчет на бюджет 2024 с рекордните 71 млн. лв. преходен остатък, от които 47 млн. местни дейности (основно неизпълнени инфраструктурни проекти)
- провал на Световно,
- провал с ремонта на училище "Отец Паисий", довел до отписването на цели класове ученици,
– санкции от АДФИ, трупчета в Прокуратурата
– срамен неуспех в опита му да смени шефа на ВиК Русе, разкривайки партийната и лична зависимост, която този път Общинският съвет – за щастие – отказа да обслужи.
