Всички общински дружества в Русе приключват 2025 г. с положителен финансов резултат. Това стана ясно след проведено заседание на комисията за оценка на финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за 2025 г. с участието на общински съветници и експерти от общинската администрация.

В рамките на заседанието бяха изслушани докладите на управителите на осемте търговски дружества със 100% общинско участие в капитала – "Общински пазари" ЕООД, "Общински транспорт – Русе“ ЕАД и шест лечебни заведения. Комисията разгледа и анализира представените годишни финансови отчети за 2025 г., като всички дружества приключват отчетната година с положителен финансов резултат.

"Общински пазари" ЕООД, което управлява18 ключови за градската инфраструктура търговски обекта, за поредна година отчита счетоводна печалба. За 2025 г. тя възлиза на 164 хил. лева, което е с 25 хил. лева повече спрямо предходната година. След данъчно облагане дружеството реализира нетна печалба в размер на 147 хил. лева. Основната част от приходите са формирани от отдаване под наем на търговски площи и съоръжения, като през годината дружеството е внесло в бюджета на Община Русе 213 хил. лева такси по Наредба №16 на Общински съвет – Русе.

През отчетния период инвестиционната програма на "Общински пазари" ЕООД е насочена към изграждането на нов пазар в кв. "Чародейка – Север“, в района на пресечната точка на ул. "Филип Станиславов“ и ул. "Зорница“, както и към строителството на плувен комплекс в Парка на младежта. Дружеството продължава да стопанисва и утвърдени за града обекти и събития като Ледената пързалка и Русенския пролетен панаир.

През 2026 г. се предвижда реализирането на редица нови проекти, сред които изграждане на пазар в района на Дунав мост, стартиране на дейността на новите търговски павилиони на кея, където ще бъде обособена Алея на занаятите, подготвителни дейности за нови търговски обекти в района на "Печатни платки“, както и завършване на строителството на плувния комплекс.

Със стабилен положителен резултат приключва годината и "Общински транспорт Русе“ ЕАД, което реализира печалба в размер на 696 хил. лева за 2025 г., при 608 хил. лева за 2024 г. От юли 2024 г. дружеството е единствен оператор на обществения градски транспорт в Русе.

Ръководителите на общинските лечебни заведения – "Диагностично-консултативен център 1 – Русе" ЕООД, "Медицински център 1 – Русе" ЕООД, "Център по дентална медицина 1 – Русе" ЕООД, "Център за психично здраве – Русе" ЕООД, "Комплексен онкологичен център – Русе" ЕООД и "Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе" ЕООД, представиха своите намерения за развитие през 2026 г. Те включват инвестиции в подобряване на материалната база, закупуване на нова медицинска апаратура и техника, както и повишаване квалификацията на персонала.

Комисията ще предложи всички общински търговски дружества да бъдат освободени от внасяне на дивидент в бюджета на Община Русе за финансовата 2025 г., с цел средствата да бъдат реинвестирани в тяхното развитие и подобряване на предоставяните услуги.