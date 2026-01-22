Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Във връзка с влошената метеорологична обстановка и образувалите се поледици вследствие на падналия дъжд на територията на община Русе, с цел гарантиране безопасността на гражданите, всички спортни обекти общинска собственост, управлявани от Общинско предприятие "Спортни имоти", се затварят временно за посетители и спортуващи.

Със заповед на директора на ОП "Спортни имоти" се преустановява и провеждането на всички спортни мероприятия в посочените обекти до второ нареждане.

Мярката е превантивна и има за цел да предотврати инциденти, свързани с актуалната метеорологична обстановка.

Община Русе призовава гражданите към повишено внимание при придвижване. Информация за възобновяване на дейността на спортните обекти ще бъде предоставена своевременно.

Припомняме, че зимната обстановка в града е усложнена заради образувалите се поледици по пътищата. По-рано днес Община Русе информира, че екипи са на терен и почистват улиците непрекъснато.