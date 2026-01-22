Общинските спортни обекти в Русе се затварят временно
©
Със заповед на директора на ОП "Спортни имоти" се преустановява и провеждането на всички спортни мероприятия в посочените обекти до второ нареждане.
Мярката е превантивна и има за цел да предотврати инциденти, свързани с актуалната метеорологична обстановка.
Община Русе призовава гражданите към повишено внимание при придвижване. Информация за възобновяване на дейността на спортните обекти ще бъде предоставена своевременно.
Припомняме, че зимната обстановка в града е усложнена заради образувалите се поледици по пътищата. По-рано днес Община Русе информира, че екипи са на терен и почистват улиците непрекъснато.
Още по темата
/
АПИ: Близо 500 машини почистват снега по републиканските пътища, възможни са ограничения в движението на места
10:46
От 1 500 до 30 000 лева глоба за работодатели, които карат служителите си да работят при опасно ниски температури
20.01
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
20.01
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Сигурността на гражданите е общ приоритет и изисква добро партньорство, доверие и реална подкрепа
21.01
Белчев за изграждането на АМ "Русе - Велико Търново": За две години и над 90 милиона евро вече изплатени, трябваше да се свърши много повече
16.01
Окръжният прокурор на Русе: Част от фалшивите банкноти са били насочени към малки населени места
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.