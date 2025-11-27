Общинските съвети на Русе и Гюргево се обявиха срещу изграждането на инсенератор за изгаряне на отпадъци
Днес местният парламент в Русе гласува декларация, с която категорично се противопоставя на изграждането на инсенератора в непосредствена близост до населени места. Чрез документа общинските съветници заявиха своята подкрепа за правото на гражданите на здравословна и безопасна околна среда.
В декларацията се настоява държавните институции да предприемат всички необходими мерки за защита на интересите на хората както в Русе, така и в Гюргево.
"Ние сме против изграждането на такова съобръжение от другия край на реката, тъй като това може да застраши здравето на хората, ще има негативно действие за екологията и въздуха", това заяви пред NOVA председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев.
"Румънската страна желае да изгражда този инсенератор, но той не отговаря на определени норми и отстояния. Давайки един силен отпор, се надяваме да бъде осмислено решението и да не бъде изградено това съоръжение", допълни още той.
