Общинските съвети на Русе и Гюргево официално изразиха позицията си против проекта за изграждане на инсенератор за медицински отпадъци на брега на Дунав в румънския град. Решението идва след редица протести от граждани от двете страни на реката, които изразиха опасения за здравето и безопасността на околната среда.Днес местният парламент в Русе гласува декларация, с която категорично се противопоставя на изграждането на инсенератора в непосредствена близост до населени места. Чрез документа общинските съветници заявиха своята подкрепа за правото на гражданите на здравословна и безопасна околна среда.В декларацията се настоява държавните институции да предприемат всички необходими мерки за защита на интересите на хората както в Русе, така и в Гюргево."Ние сме против изграждането на такова съобръжение от другия край на реката, тъй като това може да застраши здравето на хората, ще има негативно действие за екологията и въздуха", това заяви пред NOVA председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев."Румънската страна желае да изгражда този инсенератор, но той не отговаря на определени норми и отстояния. Давайки един силен отпор, се надяваме да бъде осмислено решението и да не бъде изградено това съоръжение", допълни още той.