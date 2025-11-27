Общинският съвет на Русе прие решение за премахване на обектите, изградени в подлеза на бул. "Христо Ботев“ в участъка до бившия завод "Печатни платки“. Решението беше подкрепено след обсъждане на необходимостта от цялостно възстановяване на пешеходното съоръжение и осигуряване на нормални условия за преминаване.Постройките в подлеза – магазини, складови помещения и обслужващи площи, са изградени по концесионен договор от 2000 г. и въведени в експлоатация през 2002 г. В резултат на изтичането на концесията през октомври тази година обектите бяха приети от Община Русе с двустранно подписан протокол. Състоянието на търговските помещения не позволява безопасно и ефективно използване, а тяхното разположение допълнително стеснява пешеходния коридор, което създава дискомфорт и затруднения за гражданите.Съветниците одобриха с 42 гласа "за“ и двама "въздържали се“ предложението на кмета Пенчо Милков, аргументирано с необходимостта подлезът да бъде приведен в чист и безопасен вид чрез ремонт на настилки, стени, тавани, подходи, стълбища, отводнителни съоръжения, както и чрез поставяне на ново осветление и видеонаблюдение. Премахването на постройките е първата стъпка за осигуряване на свободно и безпрепятствено преминаване и за реализиране на последващите ремонтни дейности.Община Русе ще организира извършването на необходимите действия по демонтиране на обектите и подготовка на подлеза за предстоящите ремонтни работи. Целта е възстановяване на функционалността на съоръжението и подобряване на общата градска среда в района на бул. "Христо Ботев“.