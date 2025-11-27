Общинските съветници одобриха премахването на обектите в подлеза на "Печатни платки"
©
Постройките в подлеза – магазини, складови помещения и обслужващи площи, са изградени по концесионен договор от 2000 г. и въведени в експлоатация през 2002 г. В резултат на изтичането на концесията през октомври тази година обектите бяха приети от Община Русе с двустранно подписан протокол. Състоянието на търговските помещения не позволява безопасно и ефективно използване, а тяхното разположение допълнително стеснява пешеходния коридор, което създава дискомфорт и затруднения за гражданите.
Съветниците одобриха с 42 гласа "за“ и двама "въздържали се“ предложението на кмета Пенчо Милков, аргументирано с необходимостта подлезът да бъде приведен в чист и безопасен вид чрез ремонт на настилки, стени, тавани, подходи, стълбища, отводнителни съоръжения, както и чрез поставяне на ново осветление и видеонаблюдение. Премахването на постройките е първата стъпка за осигуряване на свободно и безпрепятствено преминаване и за реализиране на последващите ремонтни дейности.
Община Русе ще организира извършването на необходимите действия по демонтиране на обектите и подготовка на подлеза за предстоящите ремонтни работи. Целта е възстановяване на функционалността на съоръжението и подобряване на общата градска среда в района на бул. "Христо Ботев“.
Още от категорията
/
Борислав Рачев участва в обсъждането на Пътната карта за развитие на младежката работа в България
26.11
Оранжерийното производство на екологични зеленчуци ще бъде на фокус в заседание на българо-румънска земеделска работна група
24.11
Драгомир Драганов: Русе е град, който носи паметта на поколения будители, творци и предприемачи
21.11
Отборът на ОДМВР – Русе с призови отличия на Републиканския турнир по "Полицейска лична защита" и карате
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Община Русе купува 10 нови електробуса и прави велоалея до Николо...
18:48 / 26.11.2025
Борислав Рачев участва в обсъждането на Пътната карта за развитие...
18:38 / 26.11.2025
Над 220 експерти по енергийни и дигитални системи от цял свят се ...
18:22 / 26.11.2025
Редовна автобусна линия през Дунав мост ще свързва Русе и Гюргево...
17:48 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.