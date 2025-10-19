ЗАРЕЖДАНЕ...
Общинският детски център за култура и изкуство в Русе откри своя 76-ти творчески сезон
Спектакълът бе уважен и от заместник-кмета Енчо Енчев, който изрази уважението си към труда на екипа на Общинския детски център и подчерта, че той е символ на приемственост и творческа енергия, която обединява Русе чрез изкуството.
В концерта участваха всички формации към Центъра, представяйки богата и пъстра програма. Началото бе поставено с песента "Приятели“ в изпълнение на Трио "Слънце“, а танцов клуб "Настроение“ с ръководители семейство Деспотови впечатли с изящен валс и латино танци. Детският хор "Дунавски вълни“ с диригент Весела Тодорова и корепетитор Гергана Вичева изпълни песните "За да има песен“ и "Дилмано, дюлберо“.
Фолклорният танцов ансамбъл "Здравец“ с главен художествен ръководител Димитър Донев представи танците "Деца“ и "За цветя“, а Студио "Арт Денс Класик“ с балетен педагог Силвия Малинова-Добрева завладя сцената с изискан балетен танц. В афиша на Центъра присъстват още две танцови формации - Школата по салса "Ла Росса" с ръководител Ангел Филиповски и Студио за модерен балет "Ритъм" с балетен педагог Деница Анчева.
Сред отличилите се индивидуални изпълнители бе Никола Желязков, който представи песните "Булевардът“ и "За теб, Българийо“, а Мартин Сиромахов впечатли с джазовия стандарт "Отведи ме до Луната“.
Сцената оживя и с песните на млади вокални таланти от група "Слънце“, ръководена от Наталия Константинова. Своите умения показаха и артистите от студио "Театър“ с ръководител Йовко Кънев, както и децата от театралната работилничка "Сладурите“ с ръководител Йоланда Димова.
Фолклорните ансамбли "Зорница“ и "Русчуклийче“ също получиха бурни аплодисменти. Ансамбъл "Зорница“ с ръководители Милена Михова и Добрин Райчев представи "Камчийски танци“ и "Шопска сюита“, а "Русчуклийче“ с художествен ръководител Нели Гарвалова-Христова – "Варненчета“ и "Торлашка ситница“. Народният хор към ансамбъл "Зорница“ с диригент Светлана Недкова-Петрова изпълни китка народни песни, а квартет "Слънце“ донесе настроение с песента "Хоро“.
Сред участниците бяха и младите художници от Школата по изобразителни изкуства с ръководител Маргарита Хрисандова и художника Иван Иванов – Йоаний, както и преподавателите и учениците от школите по пиано, китара и народни инструменти.
Водещи на тържествения концерт бяха Десислава Николова и Марчело Петров.
