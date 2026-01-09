Общинският инспекторат по охрана в Русе търси двама служители
Кандидатите трябва да имат свидетелство за управление на МПС, категория "С“, както и професионална компетентност за превоз на товари. Желаещите да заемат длъжността трябва да умеят да работят с фискални устройства, документи и парични средства. От тях се изисква да притежават удостоверение за психологическа годност и свидетелство за правоспособност за работа с кранове стрелови тип до 12 тона. Ако желаещите да заемат тази длъжност не притежават такова свидетелство, СЗ "ИООРС" се ангажира да ги подпомогне за придобиването му.
Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0882 838 311, Началник сектор "Платено паркиране и репатриране“.
/
