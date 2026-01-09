Специализираното звено "Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност" (СЗ "ИООРС") към Община Русе търси да назначи двама нови служители. Позициите в сектор "Платено паркиране и репатриране“ са за длъжността "Водач оператор открита платформа с повдигащо устройство“. Те трябва да са в активна работоспособна възраст и да притежават минимум средно образование. От тях се очаква да познават общинските наредби, свързани с контрола и опазването на обществения ред, както и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата.Кандидатите трябва да имат свидетелство за управление на МПС, категория "С“, както и професионална компетентност за превоз на товари. Желаещите да заемат длъжността трябва да умеят да работят с фискални устройства, документи и парични средства. От тях се изисква да притежават удостоверение за психологическа годност и свидетелство за правоспособност за работа с кранове стрелови тип до 12 тона. Ако желаещите да заемат тази длъжност не притежават такова свидетелство, СЗ "ИООРС" се ангажира да ги подпомогне за придобиването му.Кандидатите могат да получат допълнителна информация на телефон 0882 838 311, Началник сектор "Платено паркиране и репатриране“.