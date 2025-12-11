Сподели close
По повод предстоящите празници, Общински младежки дом - Русе кани гражданите на хоров концерт под наслов "Тиха нощ, свята нощ". Събитието ще се проведе на 20 декември от 18:00 часа в Пленарната зала на Община Русе и се реализира с подкрепата на Асоциация "Еврорегион Данубиус".

Програмата включва изпълнения на три хорови състава от двата бряга на река Дунав. Сред участниците са:

- Хор "Свети Георги Победоносец" към Общински младежки дом - Русе, с диригент Мина Влайкова, хормайстор Владислава Гарвалова и акомпанимент на Божена Петрова

- Академичен хор "Sexaginta Prista - Bulgaria" при Русенския университет "Ангел Кънчев", с основател Маестро Пламен Георгиев, диригент Албена Андреева и пианист Невена Шопова;

- Хор "Валахия" при Народно училище за изкуства - Гюргево, с диригент проф. Кармен Михаела Пецанка.

Концертът ще представи подбрани хорови произведения, включително традиционни коледни мелодии, изпълнени от състави с утвърден професионален профил.

Входът за събитието е свободен.