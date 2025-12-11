Общинският младежки дом в Русе организира коледен хоров концерт
Програмата включва изпълнения на три хорови състава от двата бряга на река Дунав. Сред участниците са:
- Хор "Свети Георги Победоносец" към Общински младежки дом - Русе, с диригент Мина Влайкова, хормайстор Владислава Гарвалова и акомпанимент на Божена Петрова
- Академичен хор "Sexaginta Prista - Bulgaria" при Русенския университет "Ангел Кънчев", с основател Маестро Пламен Георгиев, диригент Албена Андреева и пианист Невена Шопова;
- Хор "Валахия" при Народно училище за изкуства - Гюргево, с диригент проф. Кармен Михаела Пецанка.
Концертът ще представи подбрани хорови произведения, включително традиционни коледни мелодии, изпълнени от състави с утвърден професионален профил.
Входът за събитието е свободен.
