Общинският приют за безстопанствени животни в Русе обяви спешен прием на нови служители поради рязко увеличения обем на работа. Институцията търси гледачи, които да поемат ежедневните грижи за настанените кучета и котки, като от управата подчертават, че предишен опит не е задължителен, но любовта към животните е ключово условие.Търсенето на нови кадри идва на фона на засилената дейност на приюта, известен като "Дом за животните". От общинското предприятие посочват, че новите служители ще бъдат ангажирани с хранене, поене и поддържане на хигиената в клетките и общите части."Поради увеличен обем на работата в приюта си търсим още колеги, които да се грижат за нашите питомци", се казва в официалното съобщение на институцията.Позицията предполага сериозно физическо натоварване. Работата включва хуманно и отговорно отношение към животните, както и тяхното ежедневно обгрижване. Задълженията обхващат хранене и поене на кучета и котки, почистване, подреждане и дезинфекция на клетки, помещения и външни терени съгласно утвърдените хигиенни изисквания. Включена е и работа в двора на приюта – поддръжка и периодично хигиенизиране на терените. Служителите извършват товаро-разтоварни дейности и ежедневно проследяват общото състояние и поведението на животните в приюта.Кандидатите следва да проявяват отговорност и коректност при изпълнение на служебните си задължения, както и внимателно и хуманно отношение към животните. Уменията за работа в екип са от съществено значение. Предишен опит в работа с животни не е задължителен, но се счита за предимство.Приютът предлага работа на постоянен трудов договор при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Осигурява се редовно и коректно заплащане, както и стабилна работна среда с коректно и уважително отношение към служителите.Русе, подобно на много други градове в страната, води постоянна битка с популацията на безстопанствени животни. В края на миналата година приютът отчете висок брой осиновявания, но необходимостта от нов персонал показва, че потокът от новопостъпили животни нараства.Желаещите да кандидатстват могат да се свържат с управата на приюта на телефон 0885 969 099 или чрез лични съобщения в социалните мрежи на "Дом за животните".