Общинският приют за безстопанствени животни в Русе търси нови служители
© Фейсбук
Търсенето на нови кадри идва на фона на засилената дейност на приюта, известен като "Дом за животните". От общинското предприятие посочват, че новите служители ще бъдат ангажирани с хранене, поене и поддържане на хигиената в клетките и общите части.
"Поради увеличен обем на работата в приюта си търсим още колеги, които да се грижат за нашите питомци", се казва в официалното съобщение на институцията.
Позицията предполага сериозно физическо натоварване. Работата включва хуманно и отговорно отношение към животните, както и тяхното ежедневно обгрижване. Задълженията обхващат хранене и поене на кучета и котки, почистване, подреждане и дезинфекция на клетки, помещения и външни терени съгласно утвърдените хигиенни изисквания. Включена е и работа в двора на приюта – поддръжка и периодично хигиенизиране на терените. Служителите извършват товаро-разтоварни дейности и ежедневно проследяват общото състояние и поведението на животните в приюта.
Кандидатите следва да проявяват отговорност и коректност при изпълнение на служебните си задължения, както и внимателно и хуманно отношение към животните. Уменията за работа в екип са от съществено значение. Предишен опит в работа с животни не е задължителен, но се счита за предимство.
Приютът предлага работа на постоянен трудов договор при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. Осигурява се редовно и коректно заплащане, както и стабилна работна среда с коректно и уважително отношение към служителите.
Русе, подобно на много други градове в страната, води постоянна битка с популацията на безстопанствени животни. В края на миналата година приютът отчете висок брой осиновявания, но необходимостта от нов персонал показва, че потокът от новопостъпили животни нараства.
Желаещите да кандидатстват могат да се свържат с управата на приюта на телефон 0885 969 099 или чрез лични съобщения в социалните мрежи на "Дом за животните".
Още от категорията
/
АПИ: Ограничения и ремонти затрудняват движението по пътищата в Русенско и Североизточна България
06.02
Лекар: Тревожен факт е, че у нас повече от половината пациенти с колоректален карцином се откриват в напреднал стадий, когато възможностите за лечение са ограничени
05.02
Форум за кариерно ориентиране в Русе събира ученици, университети и специалисти от цялата страна
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.