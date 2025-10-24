В зала "Свети Георги" в сградата на местната администрация се проведе заседание на Общинския щаб за защита при бедствия. Темата на срещата беше готовността на Община Русе за осигуряване на нормални условия на живот през есенно-зимния сезон 2025-2026 г. В обсъжданията участваха кметът на община Русе Пенчо Милков, заместник-кметът Никола Лазаров, директорът на дирекция "Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов, кметовете на малките населени места, кметските пълномощници, ръководителите на фирмите, ведомствата и организациите, ангажирани с подготовката на общината за зимата.Кметът подчерта, че снегопочистването трябва да започне веднага след като завали, а не да се чака да се натрупат преспи по улици и булеварди. "От готовността и бързата реакция на всички отговорни институции и фирми зависи безопасността и животът на нашите съграждани през предстоящата зима. Техниката ви трябва да е в перфектно състояние, материалите - в достатъчни количества, а екипите - готови за денонощно дежурство при всяка метеорологична обстановка. Трябва да има постоянна координация с общинската администрация, полицията и аварийните служби. Добрата организация и настойчивостта в преследването на качествени резултати ще осигурят спокойствието на русенци“, каза Милков. Той издаде заповед за създаване организация за справяне със снеговалежа и заледяването през зимния сезон 2025–2026 г., както и осигуряването на нормална проходимост и контрол на движението по общинските пътища и улиците в населените места на територията на община Русе.Кметовете на населените места и кметските пълномощници докладваха, че са финализирали плановете си за действие в зимна обстановка. Те потвърдиха, че е осигурена организация за снегопочистване и поддържане на нормален живот, съставени са регистри на нуждаещите се от хемодиализа и на родилките в съответните селища за периода 1 ноември 2025 – 31 март 2026 г. Беше подчертано, че Кризисният център в село Бъзън е подготвен да настанява закъсали хора по трасето Русе – Разград.Представителите на фирмите за снегопочистване и зимно поддържане - "Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД“, "Пътинженеринг“, "Берус“, "Паркстрой“ ДЗЗД, ОП "Паркстрой“ и "Вектор“, докладваха, че разполагат с необходимата техника, препарати и обучени екипи за изпълнение на възложените им дейности."Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД“ ще почиства уличната мрежа в Русе с 8 собствени комбинирани машини, очаква доставката на още 3 от същия тип; има 5 машини за вътрешноквартални улици, разполага с 1 фадрома товарач, 3 багера и 2 ръчни роторни снегорини, като предстои да бъдат закупени още 3 такива устройства. Петдесет служители ще се включат в ръчното снегопочистване. Консорциумът има 200 тона сол, но очаква доставка на още 500 тона. Освен това са поръчани 25 тона магнезиев хлорид и 25 калциев хлорид. Фирмата декларира готовност за въвеждане на денонощно дежурство при необходимост."Пътинженеринг" ще третира входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа на Русе със 7 комбинирани машини, 1 роторен снегорин и 1 автогрейдер. Дружеството разчита и на 7 трактора, наети от други две фирми. Складирани са 1000 тона сол, 2 тона магнезиев хлорид и 1 тон калциев хлорид."Берус" ще поддържа общинската пътна мрежа с 5 трактора и две комбинирани машини, 1 автогрейдер, 1 челен товарач и два верижни булдозера. Очаква се доставка на още 1 комбинирана машина. В момента са налични 300 тона смес от сол и пясък, направена е поръчка за още 500."Паркстрой ДЗЗД“ отговаря за алеи и площадни пространства, като за почистването им разполага с 1 трактор, 4 ръчни роторни снегорина, 13 товарни автомобила. Във фирмата работят 90 души, които ще се включат в ръчното снегопочистване.Общинско предприятие "Паркстрой" поддържа паркове и градини в Централната градска част, Младежкия парк и Парка на възрожденците, извършва и спомагателна дейност по уличната пътна мрежа при необходимост. Предприятието работи с 2 трактора, 1 челен товарач, два Bucher citycat 2020 - модерни машини за почистване на градски площи, 3 ръчни роторни снегорина, 2 "Керхера“ с гребла за по-фина работа и 1 самосвал за транспортиране. Предприятието разполага с 4 тона магнезиев хлорид, 3 тона калциев хлорид и 10 тона сол. Фирма "Вектор“ има готовност за работа при зимни условия за почистване на алеи, пътеки и стълби в междублоковите пространства.Готовност за посрещане на зимата заявиха и представителите на противопожарна охрана, Военно формирование 32420-Русе, Спешна помощ, БЧК, ВиК, Областно пътно управление, "Топлофикация Русе“, "Овергаз север мрежи“, "Електроразпределение Север", " УМЕР – Русе“, УМБАЛ "Канев“.