Общинският щаб за защита при бедствия обсъди подготовката за зимата
Кметът подчерта, че снегопочистването трябва да започне веднага след като завали, а не да се чака да се натрупат преспи по улици и булеварди. "От готовността и бързата реакция на всички отговорни институции и фирми зависи безопасността и животът на нашите съграждани през предстоящата зима. Техниката ви трябва да е в перфектно състояние, материалите - в достатъчни количества, а екипите - готови за денонощно дежурство при всяка метеорологична обстановка. Трябва да има постоянна координация с общинската администрация, полицията и аварийните служби. Добрата организация и настойчивостта в преследването на качествени резултати ще осигурят спокойствието на русенци“, каза Милков. Той издаде заповед за създаване организация за справяне със снеговалежа и заледяването през зимния сезон 2025–2026 г., както и осигуряването на нормална проходимост и контрол на движението по общинските пътища и улиците в населените места на територията на община Русе.
Кметовете на населените места и кметските пълномощници докладваха, че са финализирали плановете си за действие в зимна обстановка. Те потвърдиха, че е осигурена организация за снегопочистване и поддържане на нормален живот, съставени са регистри на нуждаещите се от хемодиализа и на родилките в съответните селища за периода 1 ноември 2025 – 31 март 2026 г. Беше подчертано, че Кризисният център в село Бъзън е подготвен да настанява закъсали хора по трасето Русе – Разград.
Представителите на фирмите за снегопочистване и зимно поддържане - "Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД“, "Пътинженеринг“, "Берус“, "Паркстрой“ ДЗЗД, ОП "Паркстрой“ и "Вектор“, докладваха, че разполагат с необходимата техника, препарати и обучени екипи за изпълнение на възложените им дейности.
"Консорциум Еко Русе Груп ДЗЗД“ ще почиства уличната мрежа в Русе с 8 собствени комбинирани машини, очаква доставката на още 3 от същия тип; има 5 машини за вътрешноквартални улици, разполага с 1 фадрома товарач, 3 багера и 2 ръчни роторни снегорини, като предстои да бъдат закупени още 3 такива устройства. Петдесет служители ще се включат в ръчното снегопочистване. Консорциумът има 200 тона сол, но очаква доставка на още 500 тона. Освен това са поръчани 25 тона магнезиев хлорид и 25 калциев хлорид. Фирмата декларира готовност за въвеждане на денонощно дежурство при необходимост.
"Пътинженеринг" ще третира входно-изходните участъци от републиканската пътна мрежа на Русе със 7 комбинирани машини, 1 роторен снегорин и 1 автогрейдер. Дружеството разчита и на 7 трактора, наети от други две фирми. Складирани са 1000 тона сол, 2 тона магнезиев хлорид и 1 тон калциев хлорид.
"Берус" ще поддържа общинската пътна мрежа с 5 трактора и две комбинирани машини, 1 автогрейдер, 1 челен товарач и два верижни булдозера. Очаква се доставка на още 1 комбинирана машина. В момента са налични 300 тона смес от сол и пясък, направена е поръчка за още 500.
"Паркстрой ДЗЗД“ отговаря за алеи и площадни пространства, като за почистването им разполага с 1 трактор, 4 ръчни роторни снегорина, 13 товарни автомобила. Във фирмата работят 90 души, които ще се включат в ръчното снегопочистване.
Общинско предприятие "Паркстрой" поддържа паркове и градини в Централната градска част, Младежкия парк и Парка на възрожденците, извършва и спомагателна дейност по уличната пътна мрежа при необходимост. Предприятието работи с 2 трактора, 1 челен товарач, два Bucher citycat 2020 - модерни машини за почистване на градски площи, 3 ръчни роторни снегорина, 2 "Керхера“ с гребла за по-фина работа и 1 самосвал за транспортиране. Предприятието разполага с 4 тона магнезиев хлорид, 3 тона калциев хлорид и 10 тона сол. Фирма "Вектор“ има готовност за работа при зимни условия за почистване на алеи, пътеки и стълби в междублоковите пространства.
Готовност за посрещане на зимата заявиха и представителите на противопожарна охрана, Военно формирование 32420-Русе, Спешна помощ, БЧК, ВиК, Областно пътно управление, "Топлофикация Русе“, "Овергаз север мрежи“, "Електроразпределение Север", " УМЕР – Русе“, УМБАЛ "Канев“.
