Общинският съвет в Русе гласува сумата от 3 хил. евро в подкрепа на децата с аутизъм
Средствата са предоставени под формата на дарение, събрано по време на благотворителния концерт "Синьо сърце“, който се състоя на 5 декември 2025 г. в Голямата зала на Доходно здание – Русе. Целта на събитието бе да подкрепи каузата на родителската организация, обединяваща семейства на хора от аутистичния спектър и лица със специални потребности.
В концерта участваха редица местни таланти и състави, сред които: ДГ "Незабравка“, мажоретен състав "Екстрийм“, танцово студио "Импулс“, вокално студио "Икономов“, вокална група "Приста“, детска вокална група "Слънце“, ДЮФА "Зорница“, НУИ "Проф. В. Стоянов“, танцова формация "Star Dance“, сдружение "Дете и пространство“ – ДЦДМУ "Мечо Пух“, както и католическата организация "Каритас“ – ДЦДУ "Милосърдие“. В събитието взеха участие и Лидия и Павел – членове на Сдружението.
Председателят на организацията Кристина Борисова изрази благодарност от името на над 20 семейства, които повече от пет години са част от общността и активно търсят възможности за развитие и подкрепа на своите деца. Дарените средства ще бъдат използвани за създаване на защитено пространство за срещи, спорт и социални дейности за деца и младежи с аутизъм и техните семейства. От страна на Община Русе е поет ангажимент да бъде потърсено подходящо помещение, което при необходимост ще бъде ремонтирано и пригодено за различни дейности.
Сдружението изказва своята признателност и към първите хора, подкрепили каузата на спорта за деца със специални потребности – Мая Петрова, управител на Ученическата спортна школа в Русе, предоставила безвъзмездно спортната зала в комплекс "Ялта“, както и Тодор Събев – световен и европейски шампион по карате, който осигурява зала "Икигай“ за нуждите на организацията.
Родителите изразяват надежда още през тази година да разполагат със собствено пространство и да бъдат домакини на редица планирани събития и инициативи в подкрепа на децата с аутизъм в Русе
