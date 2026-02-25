На 26 февруари от 09:00 часа в зала "Свети Георги" на Община Русе ще се проведе 31-ото редовно заседание на Общинския съвет с дневен ред от 38 точки и 10 питания по актуални теми.В областта на здравеопазването и социалната сфера съветниците ще разгледат утвърждаването на управител на "Медицински център 1 – Русе" ЕООД след проведен конкурс, както и годишния отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични вещества за изминалата 2025 г.По темата за енергийната ефективност ще бъде обсъдено предоставянето на временен безлихвен заем за финансиране на енергийното обновяване на четири многофамилни жилищни сгради – блокове "Лена", "Ела", "Явор" и "Ильо Войвода" по Националния план за възстановяване и устойчивост.Съветниците ще приемат отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма за 2025 г. и ще одобрят новата програма за настоящата година. Ще се разгледа също кандидатстването на Община Русе с проектно предложение Програма за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026–2028 г.В областта на общинската собственост дневният ред включва безвъзмездно придобиване на сграда на Яхтклуба и на имот на бул. "Придунавски" от държавата, провеждане на търгове за продажба на имоти в с. Червена вода и с. Сандрово, както и учредяване на право на ползване в полза на Спортен клуб по еърсофт "Номад" и Народно читалище "Г. Делчев 2009".По финансовите въпроси ще се обсъди поемането на краткосрочен дълг чрез Фонд ФЛАГ ЕАД, информация за изменения на бюджета на Община Русе към 31.12.2025 г. и разходването на месечните отчисления по Закона за управление на отпадъците за 2026 г. Значителна част от заседанието е посветена на одобряването на устройствени планове за имоти в различни местности.Предстои също дебат по предложение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.В духа на прозрачността и гражданското участие двама жители на Русе ще бъдат изслушани след подадени от тях официални искания, а общинските съветници са отправили общо 10 писмени и устни питания към общинската администрация.