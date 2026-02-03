Сподели close
С 34 гласа "за", 9 "против" и 3 "въздържал се" Общинският съвет – Русе одобри предложението на кмета Пенчо Милков за възможното придобиване на големия ТИР-паркинг на бул. "България" номер 292.

Сделката ще бъде финансирана изцяло със средства от държавния бюджет, ако Министерският съвет одобри отпускането им.

Администрацията на кмета Пенчо Милков защити предложението с мотивите, че така градът ще получи стратегически актив, разположен до бъдещия интермодален терминал и магистралата Русе – Велико Търново. С придобиването на съоръжението Общината ще стане едноличен собственик на имота и инфраструктурата веднага, вместо да чака изтичането на 27-годишния срок на договора с "Тир паркинг Русе" ООД.

Паркингът се намира на ключово място и според общината това дава възможност съоръжението да се впише в бъдещи национални и международни транспортни коридори.

От администрацията коментираха още, че е направена оценка на съоръженията, които ще се придобият, и тяхната стойност е над 11 млн.евро, докато последната оферта от фирмата е да ги продаде за 10 млн.евро. През последните години в общината постъпиха множество сигнали и жалби от граждани и превозвачи – за организацията на движението, пропускателния режим и обслужването на шофьорите на тежкотоварни автомобили.

Срещу предложението се изказаха съветниците от ПП-ДБ и "Възраждане", които бяха категорично против. Според тях това е прибързано, още повече, че ако фирмата спре да си плаща, тогава по силата на договора общината ще придобие всички съоръжения, без да плаща нищо. А в момента ще се лиши от 7,5 млн.евро, които дружеството ще внася през оставащите 27 години. Рена Стефанова от ПП-ДБ заяви, че ако се гласува докладната, тя и колегите ѝ ще обжалват решението пред Административния съд.

Какво следва оттук нататък?

След решението на Общинския съвет администрацията може да:

- Впише покупката в годишната програма за общинска собственост

- Подготви договор за покупко-продажба

- Представи предложението пред държавата, която трябва да осигури пълния размер на средствата.

Без държавно финансиране сделката няма да се осъществи – общината няма да тегли кредит и няма да използва собствени средства.