Община Русе предприема важна и дългосрочна инвестиция за подобряване качеството на социалните услуги с придобиването на имот на ул. "Д-р Петър Берон“ 30,в който ще се управлява и администрира услугата "Асистентска подкрепа“. Това бе гласувано на днешното редовно заседание на Общински съвет – Русе. Решението бе взето като резултат от задълбочен анализ на потребностите и от ангажимента на Община Русе да осигури по-добри условия за потребителите, както и за специалистите, които ежедневно работят с тях.Социалната услуга в момента се помещава на ул. "Черно море“ 2, където пространството на ет. 4 се споделя с други звена от администрацията и не позволява осигуряване на необходимата самостоятелност и достъпност. Нормативните изисквания ясно посочват нуждата "Асистентска подкрепа“ да бъде разположена в сграда с достъпна среда, която да гарантира спокойствие, конфиденциалност и удобство за потребителите. Именно това налага предприемането на стъпка към придобиване на собствен обект, изцяло пригоден за нуждите на услугата.Новият имот представлява модерна и функционална сграда, която включва няколко самостоятелни обекта, разположени на три нива, складови помещения, паркоместа и прилежащи идеални части от поземления имот. Общата застроена площ на основния обект е малко над 1000 кв. м., което ще позволи създаването на удобна приемна, работни помещения за екипа, зали за срещи, консултации и обучения, както и пространства, предназначени за въвеждане на нови дейности. Локацията е в непосредствена близост до Централна градска част, с отлично транспортно обслужване- на 20м. от спирка на обществения транспорт, което допълнително улеснява достъпа на гражданите.Придобиването на имота се финансира изцяло със средства от преходния остатък на делегираната от държавата социална услуга "Асистентска подкрепа“. Това са средства натрупвани в годините, които по силата на законовите разпоредби могат да бъдат използвани целево за подобряване на качеството на услугата, включително чрез капиталови разходи. По този начин инвестицията не натоварва общинския бюджет, а осигурява устойчиво развитие на социалната инфраструктура.