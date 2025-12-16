Общинските съветници в Русе се събират днес на последното си редовно заседание за годината, на което ще разгледат дневен ред от 28 точки. Сесията започна в 09:00 часа в зала "Свети Георги" в сградата на общината, като сред основните акценти са стратегическите документи за развитието на града и въвеждането на нови регулации в транспорта.Сред ключовите теми е разглеждането на Плана за устойчива градска мобилност на Община Русе за периода 2026 - 2036 г., който очертава бъдещото развитие на транспортната инфраструктура, обществения транспорт и алтернативните форми на придвижване. Паралелно с това съветниците ще обсъдят промени в Наредба №14, предвиждащи въвеждане на регистрационен режим за индивидуалните електрически превозни средства и за превозните средства с животинска тяга, с цел по-строг контрол и повишаване на безопасността по улиците.В дневния ред е включено и предложение за допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе, с което към официалните символи на града да бъде добавен девиз. Темата засяга утвърждаването на културно-историческата идентичност на Русе наред с вече съществуващите герб и знаме.Съветниците ще се произнесат и по провеждането на конкурс за избор на управител на "Медицински център 1 - Русе" ЕООД. Значителна част от докладните записки са свързани с управлението на общинската собственост, включително откриване на публични търгове за продажба на имоти и одобряване на новоизградени ВиК активи по проекта, реализиран с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".В края на заседанието ще бъде разгледана Програмата за развитие на читалищната дейност през 2026 г., както и ще бъде обсъден и приет Етичният кодекс на общинските съветници.