Общинският съвет в Русе решава бъдещето на транспорта и девиза на града
© Общински съвет - Русе
Сред ключовите теми е разглеждането на Плана за устойчива градска мобилност на Община Русе за периода 2026 - 2036 г., който очертава бъдещото развитие на транспортната инфраструктура, обществения транспорт и алтернативните форми на придвижване. Паралелно с това съветниците ще обсъдят промени в Наредба №14, предвиждащи въвеждане на регистрационен режим за индивидуалните електрически превозни средства и за превозните средства с животинска тяга, с цел по-строг контрол и повишаване на безопасността по улиците.
В дневния ред е включено и предложение за допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе, с което към официалните символи на града да бъде добавен девиз. Темата засяга утвърждаването на културно-историческата идентичност на Русе наред с вече съществуващите герб и знаме.
Съветниците ще се произнесат и по провеждането на конкурс за избор на управител на "Медицински център 1 - Русе" ЕООД. Значителна част от докладните записки са свързани с управлението на общинската собственост, включително откриване на публични търгове за продажба на имоти и одобряване на новоизградени ВиК активи по проекта, реализиран с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
В края на заседанието ще бъде разгледана Програмата за развитие на читалищната дейност през 2026 г., както и ще бъде обсъден и приет Етичният кодекс на общинските съветници.
Още от категорията
/
Ето какви промени се налагат на ПОС-терминалите и касите в Община Русе преди приемането на еврото
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кметът на Русе Пенчо Милков ще защитава местните власти в Съвета ...
16:38 / 15.12.2025
Русе посреща Коледа с дни, изпълнени с музика, танци и празнично ...
14:59 / 15.12.2025
Новогодишен концерт на открито ще зарадва русенци с музика и праз...
13:47 / 15.12.2025
От четвъртък: Възстановяват движението по Дунав мост и в двете по...
18:06 / 14.12.2025
ИПИ: Заплатите и пенсиите нарастват бързо в Русе и региона
16:04 / 14.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.