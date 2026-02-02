Общинският съвет в Русе заседава извънредно за европроекти и ремонти
© Общински съвет - Русе
В Кръглата зала на общината от 14:00 часа ще се съберат ПК по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм; Образование, наука, иновации и дигитализация; Култура и религиозни въпроси; Бюджет и финанси; Здравеопазване и социална политика и ЗОРС, за да разгледат материалите за предстоящото заседание.
30-ата извънредна сесия на Общински съвет – Русе е насрочена за 3 февруари, вторник, от 09:00 часа в зала "Свети Георги" на шестия етаж в сградата на община Русе. В дневния ред на заседанието са включени три точки:
- Кандидатстване с проектно предложение по Проект "Красива България" - 2026 г.
- Осигуряване на допълнително финансиране от Община Русе във връзка с неотложно изпълнение на СМР по Проект "Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ "Слънце" – гр. Русе".
- Осигуряване на допълнително финансиране от Община Русе във връзка с неотложно изпълнение на СМР по проект "Изграждане на Международен младежки център – Русе", финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.
Още от категорията
/
След серия инциденти с жертви в страната: Областният управител на Русе обсъжда мерки за защита при пожари и снеговалежи
12:14
Драгомир Драганов: Над 4.8 млн. евро са изплатени за отчуждаване на имоти във връзка с АМ "Русе - Велико Търново"
31.01
Кметът на Русе към офицери и сержанти: Всичко, което вие представлявате в момента, все по-рядко може да се срещне в нашето обществото
31.01
В Съдебната палата в Русе се проведе открита лекция на тема: "Хазартна зависимост и дълговата спирала - връзката им с престъпността – проблеми, рискове, възможности"
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.