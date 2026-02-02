Постоянните комисии към Общинския съвет в Русе ще заседават днес преди извънредната сесия на местния парламент.В Кръглата зала на общината от 14:00 часа ще се съберат ПК по Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм; Образование, наука, иновации и дигитализация; Култура и религиозни въпроси; Бюджет и финанси; Здравеопазване и социална политика и ЗОРС, за да разгледат материалите за предстоящото заседание.30-ата извънредна сесия на Общински съвет – Русе е насрочена за 3 февруари, вторник, от 09:00 часа в зала "Свети Георги" на шестия етаж в сградата на община Русе. В дневния ред на заседанието са включени три точки:- Кандидатстване с проектно предложение по Проект "Красива България" - 2026 г.- Осигуряване на допълнително финансиране от Община Русе във връзка с неотложно изпълнение на СМР по Проект "Създаване на условия за качествена образователна среда чрез извършване на строително-ремонтни дейности, внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на достъпна среда и обособяване на STEM пространства в ДГ "Слънце" – гр. Русе".- Осигуряване на допълнително финансиране от Община Русе във връзка с неотложно изпълнение на СМР по проект "Изграждане на Международен младежки център – Русе", финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост.