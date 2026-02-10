Крум Зарков по повод избора му за лидер на БСП в публикация в своя Facebook профил.
Четете цялата му публикация без редакторска намеса:
Честито за избора на Крум Зарков! С него имах кратък досег през 47-ото народно събрание. Впечатлението ми беше добро в сравнение с много други народни представители.
Млад, умен, с интересни разбирания. Допълнително, неговата позиция, заради която напусна Президентството, е достойна.
Пожелавам му да изчисти Новото Начало от БСП и наистина да тръгне партията по нов път.
Като водач за Русе през годините и нов лидер на БСП ми е много интересно как ще коментира и дали ще коментира 10 000 000 евро за ТИР паркинга. Всъщност такива теми ще покажат дали наистина идва нов ден за БСП или просто пореден ден за БСП.
Общинският съветник Калин Иванов за избора на Крум Зарков и 10 млн. евро за ТИР паркинга
© Фейсбук
Актуални теми
