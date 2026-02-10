Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Народният представител от "Продължаваме Промяната" в 47-ото Народно събрание (НС) и настоящият общински съветник в Русе Калин Иванов поздрави Крум Зарков по повод избора му за лидер на БСП в публикация в своя Facebook профил. 

Четете цялата му публикация без редакторска намеса:

Честито за избора на Крум Зарков! С него имах кратък досег през 47-ото народно събрание. Впечатлението ми беше добро в сравнение с много други народни представители.

Млад, умен, с интересни разбирания. Допълнително, неговата позиция, заради която напусна Президентството, е достойна.

Пожелавам му да изчисти Новото Начало от БСП и наистина да тръгне партията по нов път.

Като водач за Русе през годините и нов лидер на БСП ми е много интересно как ще коментира и дали ще коментира 10 000 000 евро за ТИР паркинга. Всъщност такива теми ще покажат дали наистина идва нов ден за БСП или просто пореден ден за БСП.