Доставиха поредните 2 акумулаторни локомотива ES3000 за локомотивното депо във Варна и за вагонното депо в Пловдив. Бройките бяха предоставени от русенския локомотивен завод "Експрес Сервиз“Заводът вече е доставил 7 такива машини по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като българската държава и операторът БДЖ могат да отчетат положителното въздействие и спестените ресурси, коментираха от "Експрес Сервиз .