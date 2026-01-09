Обстановката в Русенско се нормализира след силния снеговалеж и ураганния вятър
© Областна администрация - Русе
По думите на Драганов всички пътища от републиканската и общинската пътна мрежа в региона са проходими при зимни условия. Повече от 20 машини са почиствали от снегонавявания заради вятъра и срещу заледявания през целия вчерашен ден.
Припомняме, че вчера два пъти се наложи временно затваряне на главния път между Русе и Бяла за тежкотоварни автомобили над 12 тона. И двата пъти причината беше силният вятър, довел до снегонавявания и заледявания по трасето.
Днес пътят отново е затворен заради тежка катастрофа, при която загина човек.
Областният управител Драганов и заместника му Георги Георгиев продължават да следят ситуацията, тъй като утре следобед и в неделя се очаква обилен снеговалеж.
Още по темата
/
АПИ: Повишено внимание по магистралите, ограничения в участъци от "Тракия", "Хемус" и "Струма"
12:14
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в пощенските станции в Русенско
07.01
Директорът на "Екология и зелена градска среда": Не трябва да се спекулира със страховете на гражданите на Русе по отношение на качеството на въздуха
07.01
Екипът на УМБАЛ "Медика" Русе даде старт на ново отделение с благородна акция по кръводаряване
07.01
Иван Белчев поиска пълна яснота за разширяването на инсталацията за отпадъци и RDF гориво в Русе
07.01
Община Русе продължава да насърча двойки с репродуктивни проблеми, отчитайки значими резултати за 2025 г.
06.01
Драгомир Драганов поздрави арменската общност в Русе за Коледа: В дни като тези си припомняме, че силата на едно общество се измерва с грижата за човека
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.