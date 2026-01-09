Обстановката в Русенско бързо се нормализира след вчерашния снеговалеж и ураганен вятър, чийто пориви на моменти достигаха над 100 км./ч., съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той заяви, че вече няма населени места без ток, вода и телекомуникации. Поради паднали дървета, които скъсаха кабели от електропреносната мрежа, на редица места нямаше ток за по няколко часа. Ставаше дума за около 10 населени места от цялата област. Най-засегнати бяха Голямо и Малко Враново, Кошарна, Юделник, Стамболово, Ново село, Смирненски, Долно Абланово и Просена. В част от Две могили също за кратко също нямаше ток.По думите на Драганов всички пътища от републиканската и общинската пътна мрежа в региона са проходими при зимни условия. Повече от 20 машини са почиствали от снегонавявания заради вятъра и срещу заледявания през целия вчерашен ден.Припомняме, че вчера два пъти се наложи временно затваряне на главния път между Русе и Бяла за тежкотоварни автомобили над 12 тона. И двата пъти причината беше силният вятър, довел до снегонавявания и заледявания по трасето.Областният управител Драганов и заместника му Георги Георгиев продължават да следят ситуацията, тъй като утре следобед и в неделя се очаква обилен снеговалеж.