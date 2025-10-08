© Facebook Обстановката в Русе се усложнява, предава Meteo Bulgaria, публикувайки стряскащи кадри, заснети от очевидец.



Районът на Дунав мост продължава да е под вода заради обилния дъжд. По-рано ви съобщихме, че кръговото движение на моста е наводнено, както и пътят под него, който отива към сметището.



Припомняме, че бул.“България“ също е трудно проходим, като трафикът се осъществява само в една лента. Пътят, който отива към сметището, е под вода под моста.



Пътят към и от Средна кула от бул.“България“ в участъка под моста е затворен заради свлачище.



Шофирайте внимателно!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.