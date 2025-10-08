ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обстановката в района на Дунав мост се влошава
Районът на Дунав мост продължава да е под вода заради обилния дъжд. По-рано ви съобщихме, че кръговото движение на моста е наводнено, както и пътят под него, който отива към сметището.
Припомняме, че бул.“България“ също е трудно проходим, като трафикът се осъществява само в една лента. Пътят, който отива към сметището, е под вода под моста.
Пътят към и от Средна кула от бул.“България“ в участъка под моста е затворен заради свлачище.
Шофирайте внимателно!
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
