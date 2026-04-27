Максималните температури тръгват леко надолу днес и ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони малко по-високи, в Русе - между 7° и 19°.

Предимно слънчево време ни очаква в първия ден от новата седмица, но и с временни увеличения на облачността, сочи прогнозата на НИМХ. Вятърът ще бъде слаб до умерен и в по-голямата част от страната ще се ориентира от изток-югоизток.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с развитие на купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб, по най-високите части умерен запад-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.