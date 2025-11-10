Утре от 10:00 до 14:00 в Церовец са възможни нарушение във водоподаването на населеното място поради профилактика в електропреносната мрежа. Това съобщиха от ВИК-Русе.В сряда (12.11) от 09:00 до 17:00 в Мартен е възмогно нарушение във водоподаването на населеното място поради профилактика в електропреносната мрежа.