Правителството одобри размера на таксите за обучение на докторанти в специалности от две професионални направления в Русенски университет "Ангел Кънчев".По 1100 лева ще заплащат докторантите в редовна форма на обучение в специалности от направленията "Растениевъдство" и "Обществено здраве". В задочна форма таксата в направление "Растениевъдство" се запазва същата, а в "Обществено здраве" е 900 лева.Допълването на таксите е по искане на ректора на университета доц. д-р Десислава Атанасова, като за тази цел правителството днес измени решението за таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научни организации за 2025/2026 г.Подобно писмо е постъпило и от ректора на Медицинския университет - Плевен проф. д-р Добромир Димитров, в което настоява за актуализиране на таксата за обучение на чуждестранни студенти в специалност "Медицинска сестра".Предложението е тя да стане 3500 евро, и по този начин да отговаря в максимална степен на законовите разпоредби - да не е по-ниска от тази, която заплащат български студенти в платена форма на обучение. Измененията и допълненията в таксите са одобрени от академичните съвети на двете висши училища.