Одобрени са такси за обучение на докторанти в две професионални направления на Русенския университет
© Община Русе
По 1100 лева ще заплащат докторантите в редовна форма на обучение в специалности от направленията "Растениевъдство" и "Обществено здраве". В задочна форма таксата в направление "Растениевъдство" се запазва същата, а в "Обществено здраве" е 900 лева.
Допълването на таксите е по искане на ректора на университета доц. д-р Десислава Атанасова, като за тази цел правителството днес измени решението за таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища и научни организации за 2025/2026 г.
Подобно писмо е постъпило и от ректора на Медицинския университет - Плевен проф. д-р Добромир Димитров, в което настоява за актуализиране на таксата за обучение на чуждестранни студенти в специалност "Медицинска сестра".
Предложението е тя да стане 3500 евро, и по този начин да отговаря в максимална степен на законовите разпоредби - да не е по-ниска от тази, която заплащат български студенти в платена форма на обучение. Измененията и допълненията в таксите са одобрени от академичните съвети на двете висши училища.
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Движението по Дунав мост ще се извършва двупосочно за коледно-новогодишните празници
01.12
Общинските съвети на Русе и Гюргево се обявиха срещу изграждането на инсенератор за изгаряне на отпадъци
27.11
Общинският съвет в Русе подкрепи придобиването на имот за общинската социална услуга "Асистентска подкрепа"
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.