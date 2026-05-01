На заседание вчера Общинският съвет гласува стартирането на процедурата за продажба на 130 общински жилища. Решението беше прието с гласовете на 45 съветници, нямаше "против“, а един се въздържа. Това съобщиха от Община Русе.

Цените, на които ще се продават апартаментите, са определени от независими лицензирани оценители на недвижими имоти, и са били приети и утвърдени с днешното решение на ОбС.

На сесията стана ясно, че кандидатите, които участват в класирането за закупуване на общински жилища, са 260. Поради неспазване на изискванията по Наредба №6 са отпаднали 16 наематели.

Решението на Общинския съвет, заедно с утвърдените списъци с класираните, некласираните кандидати и жилищата, предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на институцията.

След изтичането на двуседмичния срок за обжалване от страна на областния управител, решението влиза в сила и ще бъде стартирана същинската процедура по издаването на заповеди за закупуване. В тях ще бъдат посочени видът, административният адрес на жилището, купувачът, цената, дължимите данъци и такси, и начинът на плащане. Ако то не бъде извършено в 45-дневен срок от влизане в сила на заповедта, това ще се счита за отказ от страна на наемателя за закупуване на жилищния имот. В тези случаи, след предложение от страна на кмета на община Русе, комисията, която разглежда заявленията по Наредба №6, ще определи следващото/ите жилище/а за продажба от утвърдения списък, информира Общината.