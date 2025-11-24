Художествена галерия – Русе получи финансиране от Национален фонд "Култура“ по програма "Създаване и разпространение – големи проекти“ 2025, за реализирането на Фестивал на съвременното изкуство – Русе, 2026. Проектът ще се осъществи в периода 1 декември 2025 – 31 август 2026 г. с общ бюджет от 68 018 лв, съобщи галерията.Фестивалът е замислен като мащабна интердисциплинарна инициатива, която превръща Русе в отворена сцена за създаване, представяне и разпространение на нови културни форми. Под темата "Пространство“, програмата ще включва изложби, нови медии, видеоарт, site-specific намеси, пърформанси и платформата "Живи идеи“. Освен в Русе, част от събитията ще се реализират в Исперих, Попово, Нисово и Писанец, разширявайки културния и географски обхват на проекта.Национален фонд "Култура“ отбелязва устойчивия характер на инициативата, която стимулира срещи между български и международни артисти, културни институции и публики. Оценката на фонда подчертава, че проектът е добре структуриран, с разумен бюджет и екип с необходимия капацитет, което е довело до решението за пълно финансиране.Откриването на Фестивала на съвременното изкуство – Русе е планирано в рамките на Нощта на музеите и галериите през май 2026 г., а програмата ще продължи един месец, изпълвайки града и региона с разнообразни събития и артистични намеси.