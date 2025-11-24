Одобриха проект на Художествената галерия в Русе за фестивала на съвременното изкуство
Фестивалът е замислен като мащабна интердисциплинарна инициатива, която превръща Русе в отворена сцена за създаване, представяне и разпространение на нови културни форми. Под темата "Пространство“, програмата ще включва изложби, нови медии, видеоарт, site-specific намеси, пърформанси и платформата "Живи идеи“. Освен в Русе, част от събитията ще се реализират в Исперих, Попово, Нисово и Писанец, разширявайки културния и географски обхват на проекта.
Национален фонд "Култура“ отбелязва устойчивия характер на инициативата, която стимулира срещи между български и международни артисти, културни институции и публики. Оценката на фонда подчертава, че проектът е добре структуриран, с разумен бюджет и екип с необходимия капацитет, което е довело до решението за пълно финансиране.
Откриването на Фестивала на съвременното изкуство – Русе е планирано в рамките на Нощта на музеите и галериите през май 2026 г., а програмата ще продължи един месец, изпълвайки града и региона с разнообразни събития и артистични намеси.
Още от категорията
/
Русенка: Сумата беше около 2000 лева за два месеца, наистина ги отписах, ще пия една студена вода
22.11
Пенчо Милков на 40-годишнината на ПК "Росна китка": Това е място, където се събират поколения опит, мъдрост и сърдечност
21.11
Благотворителен спектакъл в Доходното здание подкрепя фондация "Александър Русев" и Дневен център "Слънчо"
19.11
С тържествен концерт едно от най-старите учебни заведения в Русе отбеляза своя патронен празник
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.