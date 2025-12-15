Одобриха за финансиране инициативна рибарска група, водена от Община Русе
Основната цел на инициативата е устойчивото развитие на рибарския сектор чрез обединяване на усилията на местната общност, бизнеса и институциите. Реализацията на стратегията ще допринесе за опазване на околната среда, насърчаване на иновациите и създаване на нови икономически възможности, свързани с риболова и аквакултурите.
Създадената МИРГ обхваща обособена рибарска територия и цели устойчиво развитие чрез активно участие на секторите рибарство и аквакултури, при пълноценно прилагане на подхода "Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Основен мотив за стартиране на дейността е инициативността на местната общност и желанието ѝ да обедини усилия за преодоляване на идентифицираните проблеми и за ефективно използване на наличните ресурси.
Очакваните резултати от изпълнението на стратегията включват устойчиво икономическо, социално и културно развитие на територията, опазване на околната среда, насърчаване на иновациите, както и диверсификация и добавяне на стойност по цялата верига на доставка на продукти от риболов и аквакултури. Ползите от реализираните дейности ще бъдат пряко насочени към местното население.
Всички заинтересовани страни на територията на МИРГ ще имат възможност да кандидатстват за финансиране на дейности, които допринасят за изпълнението на стратегията. Общият ѝ бюджет възлиза на 3 907 900 лева, като 25% от средствата са предвидени за текущи разходи, управление и популяризиран.
