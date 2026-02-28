Тричленен състав на Върховния касационен съд остави без уважение искането за промяна на местната подсъдност по делото за побоя над бившия директор на ОДМВР-Русе ст.комисар Николай Кожухаров и съседа му Георги Димитров, което бе поискано от Окръжен съд – Велико Търново, и върна делото на състава от същия съд. Определението е окончателно, пише Русе Медиа.Производството пред ВКС е образувано по реда на чл. 43, т. 1 от НПК (много обвиняеми или свидетели живеят в района на друг съд) за промяна на местната подсъдност за разглеждане на н.о.х.д № 91/2026 г. на Окръжен съд – Велико Търново.Първоначално в Окръжен съд – Русе е образувано дело по обвинителен акт срещу четирима подсъдими. Непълнолетният към момента на деянието Станислав А. е обвинен за причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган от МВР – старши комисар Николай К., при изпълнение на службата му. Кирил Г., Жулиен К. и Виктор И. са обвинени за причиняване в съучастие на лека телесна повреда по хулигански подбуди на Георги Д. Заради отводи на всички съдии от Окръжен съд – Русе с определение по к.ч.н.д. № 161/2026 г. на ВКС делото е изпратено за разглеждане от Окръжен съд – Велико Търново, където е образувано н.о.х.д. № 91/2026 г.