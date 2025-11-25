На 24 ноември между 11:48 и 12:50 ч. екип от четирима служители на Първа РСПБЗН – Русе е реагирал на сигнал за горящ лек автомобил на адрес на ул. "Басарбовска“ в Русе. Това съобщиха от полицията.Установено е, че пожарът е причинен от техническа неизправност във вентилатора на отоплителната система на автомобила. Пламъците са засегнали и други три паркирани в близост коли.Две от тях, които са били бракувани, са получили леки повреди в предната част. Третият автомобил – "Лада 2107“ – е със стопена предна маска. Няма пострадали при инцидента.