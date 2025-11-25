Огнеборци потушиха горящ лек автомобил в Русе
©
Установено е, че пожарът е причинен от техническа неизправност във вентилатора на отоплителната система на автомобила. Пламъците са засегнали и други три паркирани в близост коли.
Две от тях, които са били бракувани, са получили леки повреди в предната част. Третият автомобил – "Лада 2107“ – е със стопена предна маска. Няма пострадали при инцидента.
Още от категорията
/
Оранжерийното производство на екологични зеленчуци ще бъде на фокус в заседание на българо-румънска земеделска работна група
24.11
Русе диша по-зелено: Над 500 ученици облагородиха града в рамките на проекта "Малки еко герои"
24.11
Драгомир Драганов: Русе е град, който носи паметта на поколения будители, творци и предприемачи
21.11
Отборът на ОДМВР – Русе с призови отличия на Републиканския турнир по "Полицейска лична защита" и карате
21.11
Над 200 деца от 12 училища в Русенско преминаха обучения за превенция на насилието от началото на учебната годината
19.11
Миграцията в отделните области на страната ще бъде акцент на дискусия в Областната администрация в Русе
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Спокойно време в Русе
16:03
Слаб вятър и температури до 14° в Русе
19:14 / 24.11.2025
Кабинет по религия отвори врати в русенско училище
17:12 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.