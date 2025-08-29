Новини
Огнеборци потушиха три пожара в Русенско
15:46
©
В 11:46 ч. на 28 август е получен сигнал за пожар в село Борисово, на ул. "Христо Ботев“. На място са изпратени трима служители от РСПБЗН – Сливо поле с един противопожарен автомобил. При пристигането е установено, че собственикът на имота е запалил отпадъци в близост до жилищната сграда, вследствие на което се е възпламенила суха тревна маса. Огънят е овладян своевременно. Причината за инцидента е небрежност при боравене с открит огън. Сигналът е подаден от съседи.

В 17:03 ч. същия ден, екип от трима огнеборци от РСПБЗН – Две могили е реагирал на пожар в село Чилнов, в близост до местна кооперация. Горели са сухи треви и храсти. И в този случай, причината е небрежно боравене с открит огън.

В 23:22 ч. екип от Втора РСПБЗН – Русе е реагирал на сигнал за горящи отпадъци в метален контейнер в ж.к. "Възраждане“, на ул. "Плиска“ №3. Пожарът е потушен своевременно от пристигналите на място огнеборци, без нанесени материални щети. Причината и в този случай е определена като човешка небрежност при боравене с открит огън, предаде полицията в Русе.






