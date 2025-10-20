ЗАРЕЖДАНЕ...
Ограничават движението на АМ "Хемус" заради изграждане на ново кръстовище по път I-2 Русе – Варна
Трафикът на леки коли от Шумен към магистралата се осъществява без ограничения при пътен възел "Шумен“. Предвижда се строителните дейности по път I-2 да продължат до февруари 2026 г.
Припомняме, че ремонтните работи по първокласния път I-2 Русе – Варна при Шумен стартираха на 20 юни т.г., като при започването им беше ограничено преминаването само на тежкотоварни автомобили в отсечката при 118-и км на първокласния път и по пътната връзка, която свързва път I-2 и АМ "Хемус“ при 350-и км. В момента работата по съоръжението е на следващ етап, при който дейностите изискват затваряне на пътния възел на АМ "Хемус“ и за леки автомобили до 3,5 т.
Изграждането на новото кръговото кръстовище до Индустриален парк Шумен, ще замени настоящото триклонно кръстовище и се финансира от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.007 "Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции ("AttractInvestBG“)“, Компонент 3 "Интелигентна индустрия“ от плана за възстановяване и устойчивост, договор BG-RRP-3.007-0006-C02/25.07.2024 г. При реализацията му Областно пътно управление Шумен си партнира с община Шумен и Индустриален парк Шумен.
Медици от Русе и областта бяха отличени за професионализма, хуман...
21:48 / 19.10.2025
Над 1200 км. изминаха русенските офицери от запаса и резерва в па...
12:13 / 19.10.2025
