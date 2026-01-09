Ограничено е движението по пътя Русе - Бяла заради катастрофа
©
Трафикът на леки автомобили се пренасочва по обходния маршрут: Русе – път III-501 – Бесарабово – Иваново – Две могили – Бяла и обратно.
Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място до възстановяване на движението.
Шофирайте внимателно!
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Община Русе с важна информация, свързана с лошото време
19:16 / 08.01.2026
Проходими при зимни условия са пътищата по републиканската пътна ...
14:18 / 08.01.2026
Центърът за комплексно обслужване в Русе временно преустановява в...
14:14 / 08.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.