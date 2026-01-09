Движението по път I-5 Русе - Бяла в района на Иваново е временно ограничено заради пътно-транспортно произшествие, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).Трафикът на леки автомобили се пренасочва по обходния маршрут: Русе – път III-501 – Бесарабово – Иваново – Две могили – Бяла и обратно.Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място до възстановяване на движението.Шофирайте внимателно!