Движението по път II-54 Вардим - Гара Бяла в района на село Ценово е ограничено поради пътнотранспортно произшествие. За преминаващите автомобили е въведен обходен маршрут по път III-5402 Ценово - Обретеник, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).От органите на реда призовават водачите да се движат с повишено внимание и със съобразена скорост. Трафикът в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция".