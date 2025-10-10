Ограничено е движението между Русе и Бяла заради свличане на земна маса

© Ограничено е движението в посока Русе по път I-5 Русе - Бяла в участъка Обретеник - Волово поради свличане на земна маса на пътното платно.



От АПИ съобщиха, че за движещите се в посока Русе е въведен обходен маршрут по третокласния път Борово - Две могили.



За пътуващите в посока Бяла няма ограничение на движението. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като почистването на земната маса ще се осъществи през светлата част на денонощието.