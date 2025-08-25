ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромен интерес към тази постановка в Русе: Билетите са разпродадени, пускат втора дата
Режисьор на спектакъла е Богдан Петканин, сценографията и костюмите са на Жанета Иванова, а музиката е дело на Пламен Мирчев – Мирона.
Постановката обещава да предложи на зрителите не само силни емоции, брилянтна игра, но и мисъл върху човешките взаимоотношения и моралните дилеми в едно семейство.
В актьорския състав се откроява участието на Кирил Ефремов като гост-актьор, заедно с русенските артисти Ивайло Спасимиров, Борислав Апостолов, Венцислав Петков, Ивайло Драганов, Дона Вълова, Соня Пилатова, Виктория Владова, Ростислав Панков, Александър Узунов, Крум Берков, Петя Венелинова и малката Ивет Пенчева.
Все още има останали билети за 17 септември, но поради големия интерес, е обявена още една дата – 3 октомври, за да имат възможност повече изкушени от българската класика да видят това представление.
Касата на театъра работи от 10:00 до 14:00ч. и от 14:30 до 18:00ч. всеки делничен ден.
