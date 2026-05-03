Огромен кратер в средата на платното в началото на ул. "Войводова" на кръстовището с паркинга на "Лидл". За това алармира гражданин в социалните мрежи.
Очевидецът описва ситуацията с остро възмущение, насочено към качеството на изпълнение на инфраструктурните проекти в града.
"Поредната трагично свършена работа от ВиК по време на водния цикъл, както и на ул. "Васил Петлешков" преди кръстовището на Енергото има две дълбоки пропадания пак след ВиК", пише още гражданинът публикувал кадъра.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.