Окончателно: Държавата няма да даде 10 милиона евро на Община Русе да придобие големия буферен паркинг на бул. "България"
Припомняме, че одобрената максимална цена на сделката е 10 милиона евро без включени данъци и такси и разноски по нея. "Държавата няма как да даде 10 млн. евро на дружество, което не е публикувало нито един годишен финансов отчет от създаването си, т.е. няма публични данни за това колко пари са били генерирани за 3 години и колко е печалбат", посочи в мотивите си Пенков. "Когато около стратегически обект се появят твърде много въпроси и твърде малко отговори, обществото неизбежно започва да говори за мафиотски модел. Когато подобен актив сменя собствеността си без пълна публичност, без яснота за условията и без отговори на елементарни въпроси, обществото има право да се усъмни, че някой отново се опитва да превърне публичния интерес в частна печалба. Този сценарий сме го виждали много пъти, но няма да го позволим отново", посочи областният управител на Русе.
От Министерството на финансите посочват, че са информирани, че Община Русе е учредила възмездно срочно право на строеж върху имота си на частното търговско дружество за срок от 30 години в размер на 18 млн. лв., по силата на който дружество е заплатило на Община Русе над 1 млн. лв. при подписване на договора и заплаща разсрочено останалата част от вещното право под формата на годишни плащания в размер на почти 600 000 лв. всяко, а след изтичането на договора Община Русе ще придобие безвъзмездно собствеността върху изградените обекти.
Според Министерството не е обосновано наличието на обществен и държавен интерес, който да бъде гарантиран чрез предоставянето на средства от държавния бюджет в размер на 10 млн. евро за закупуване на изграденото от частния инвеститор съоръжение във връзка с реализирани от Общината частноправни отношения. От Министерството на финансите посочват още, че не са налице и гаранции за спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
