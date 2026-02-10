Няма да се изгражда център за бежанци в Сеново, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, който по-рано днес присъства на заседание на Общинския съвет във Ветово. По предложение на кмета на община Ветово д-р Мехмед Мехмед съветниците гласуваха против предложението за изграждане на център за бежанци от затворен тип в Сеново.Решението бе взето с мнозинство от четиринайсет присъстващи съветници от общо седемнайсет. Отрицателното становище се дължи на категоричното несъгласие, изразено при проведени срещи с граждани на Ветово, Глоджево и Сеново. Изразено е и отрицателно становище от кмета на град Сеново. По думите на Драганов не е станало ясно на хората от населените места за какво точно се говори. Драганов припомни, че от 2012 година имотът е предвиден за такъв център, като в самото начало идеята е била центърът да бъде от отворен тип. В настоящето предложение, което е от 2024 година, изграждането на такъв център бе той да бъде единствено и само от затворен тип, обясни Драганов. Това означава, че временно пребиващите в центъра нямаше да имат достъп до местното население. Той посочи, че тогава политическата обстановка е била коренно различна."Предстоят извънредни парламентарни избори и не искам по никакъв начин политическо напрежение и пораждане разделение на населението. Ние чуваме гласа на хората, съобразяваме се с тях, но е недопустимо определени политически сили да си правят кампания върху фалшиво насадени страхове в хората", категоричен бе Драганов. "Противопоставянето на различни религиозни и етнически общности от определени политически структури е определено повод за притеснение. Очевидно за нагнетяване на напрежение сред обществеността е използвано в голяма степен неразбирането на думата бежанец и необосновани опасения от евентуална престъпна дейност от мигрантите във Ветово", каза Драганов. Затова според него е необходима много по-голяма разяснителна кампания, която да отговаря на съвременната действителност."Бежанецът не е престъпник. Имахме бежанци от Украйна и Сирия, които бягаха от военни конфликти и те не са тук от хубаво“, посочи областният управител. Той не пропусна да отбележи, че за целта бе предвидено финансиране в размер на около 7,7 млн. евро за изграждане на център от затворен тип с 400 места за настаняване на мигранти. Според проекта той щеше да разполага с общежитие, столова, перални помещения и др. съпътстващи помещения. Драганов обясни, че евентуалното реализиране на инвестицията, е щяло да доведе до разкриване на около 80 работни места за жителите на общината. 50% от тях щяха да бъдат назначени за държавни служители, а за останалите щеше има възможност да се ангажират като обслужващ персонал. Финансирането на обекта щеше да е с изцяло европейски средства по фонд "Убежище, миграция и интеграция" 2021-2027."Факт е, че сме в една по-различна ситуация от нормалната, но веднага след изявлението на областния управител започна кампания в социалните мрежи за всяване на страх. Когато стане въпрос за бежанци, всички хора си правят асоциация с новини за такива центрове от отворен тип от самото начало, когато те се създаваха", каза от своя страна кметът д-р Мехмед Мехмед. Той също отбеляза, че когато някой се опитва да играе със страха на хората за други цели, това е недопустимо. "Ние като местна администрация и представители на хората сме показали, че не само този, но и предишния мандат се съобразяваме с техните искания, чуваме гласа им и се опитваме да водим по-спокоен и нормален живот. С общи усилия ще продължим да го правим", категоричен бе кметът на Ветово д-р Мехмед."Вярно е, че частично ще подобрим негативната картина от страна на заетост, но спокойствието на хората има по-висока цена от 80 работни места", заяви кметът д-р Мехмед. "Не е правилно и не е нормално някои хора да се опитват да яхнат вълната на негативизъм и да всяват страх от непознатото. Думата бежанец се превърна в еталон на опасни лица и дори терористи. Първосигнално в хората се появява визия на друг човек, застрашаващ живота на обикновения човек. Това е недопустимо“, категоричен бе д-р Мехмед и за пореден път отбеляза нуждата от ясна информационна кампания по темата на национално ниво.Важно е да се отбележи обаче, че продължават разговори за бъдещето на терена, където се планираше бежанския център. Става дума за бившето военно поделение до Сеново, в което има разрушаващи се сгради и 600 дка горски фонд. Според кмета на община Ветово д-р Мехмед теренът е от много важно значение за общината, защото е с много добри комуникации и може да се превърне в място за допълнителни инвестиции.От своя страна Драганов посочи, че имотът е вече актуван в публична държавна собственост и е с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. След това при наличие на доказан инвеститорски интерес той ще бъде предоставен на община Ветово, където евентуално биха се развили и нови производствени мощности. Това на свой ред ще осигури и сериозен ръст в заетостта.