Окръжна прокуратура - Русе организира интересна лекция за ученици, свързана с хазартната зависимост
Лектори бяха зам.-окръжният прокурор при Окръжна прокуратура – Русе - Мирослав Маринов и банковият мениджър Здравинка Станкова – "Общинска банка“ АД.
Прокурор Маринов обясни, какво представлява хазартната зависимост и как се стига до развитието на психологическа и поведенческа зависимост. Бяха приведени примери как тази форма на зависимост често води до тежки личностни и социални промени, включително извършване на престъпления, провокирани от нуждата от средства – кражби, измами, наркоразпространение и други противозаконни действия. Г-жа Станкова представи пред учениците основните правила утвърждаващи принципите на финансовата грамотност и с конкретни примери тя показа как натрупването на дългове, особено при сключване на договори за кредит с високи лихви и такси, може да доведе до дългосрочна финансова нестабилност и влизане в дългова спирала, от която е трудно да се излезе.
Участниците в срещата достигнаха до общия извод, че образованието и информираността са най-сигурната защита от попадане в капана на зависимости, престъпления и финансови затруднения.
Лекцията е част от съвместна инициатива за превенция на правонарушения сред подрастващите, реализирана от Окръжна прокуратура – Русе, Окръжен съд – Русе и Общинска банка, и ще продължи с ученици от други учебни заведения в региона.
