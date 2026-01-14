Това стана ясно след ареста на трима младежи, които са се сдобили с фалшивите пари по интернет.
"В окръжната прокуратура в Русе се наблюдават три такива досъдебни производства за разпространение на неистински парични знаци. Едното е за 8 банкноти по 50 лева. Второто досъдебно производство касае съучастие между две лица - на 18 и на 20 години, които са държали големи количества в себе си неистински банкноти. Става въпрос за четири банкноти по 100 лева с един и същ сериен номер. Други 22 банкноти с номинал от 50 лева също с един и същ сериен номер. И други 93 банкноти с номинал от 100 евро", коментира окръжният прокурор на Русе Радослав Градев в ефира на bTV.
"Част от тези банкноти са опитали да ги прокарат в обращение, но чрез бързата реакция на полицията тези банкноти са изолирани и не са прокарани в обращение", обясни той.
"Те са били насочени към малки населени места на територията на област Русе - конкретно към град Ветово и село Ясеновец, където се предполага, че жителите не са добре запознати със защитата и с новите купюри", посочи Градев.
По думите му купюрите са с изключително добро качество, но само визуално, хартията няма необходимия шум и се усеща при допир.
Според него правораздавателните органи и конкретно главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в тези преходни месеци трябва да забранят сайтовете за разпространение на банкноти.
Радослав Градев обясни, че има информация, че неистинските банкноти постъпват на територията на България от друга държава членка на Европейския съюз.
Окръжният прокурор на Русе: Част от фалшивите банкноти са били насочени към малки населени места
© bTV
Още по темата
/
Ръководителят на Координационния център за еврозоната: Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:41
Росен Карадимов: Дали последният валс на лева ще се окаже и последен за спекулативните практики – отговорът ще дойде с резултатите от започналите проверки
13.01
Координационният център за еврото: Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5 хил. евро
13.01
Още от категорията
/
Драгомир Драганов: Приемането на еврото не е просто смяна на валута - то е тест за институционална зрялост
13.01
Рекорден трафик: Над 1,6 млн. превозни средства са преминали през Дунав мост при Русе през изминалата година
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голямо задръстване на "Дунав мост"
22:23 / 13.01.2026
Драгомир Драганов: Смяната на левове с евро върви нормално в Русе...
15:43 / 13.01.2026
Прокуратурата и полицията в Русе разкриха подробности за фалшивит...
14:29 / 13.01.2026
Гранична полиция задържа двама участници в телефонни измами с хил...
13:32 / 13.01.2026
Зам.-кметът Енчо Енчев провери напредъка на ремонтите в детските ...
13:17 / 13.01.2026
Билети за фестивалните събития на Държавна опера - Русе вече са в...
13:08 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.