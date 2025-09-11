Окръжният съд в Русе с апел към гражданите

© Ръководството на Окръжен съд – Русе уважава правото на всеки гражданин да изразява свободно своята гражданска позиция и да протестира мирно. Това е основен принцип на демократичното общество и гаранция за неговото развитие. Това написаха от съда по повод днешния протест в защита на младежите, обвинени за нападението над директора на полицията в Русе.



В тази връзка, русенският съд призовава всички участници в протеста към отговорност и съблюдаване на обществения ред. Съдебната палата в град Русе е обявена за паметник на културата от местно значение и представлява ценно архитектурно и историческо наследство за нашия град.



Апелират за взаимно уважение и спазване на обществения ред, включително и опазването на сградата и прилежащата ѝ инфраструктура от посегателства.



"Нека заедно пазим ценностите, които ни обединяват, като помним, че отстоявайки каузите си, трябва да пазим и дома си", пишат още от Окръжен съд - Русе в обръщението си към гражданите.