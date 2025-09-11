ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Окръжният съд в Русе с апел към гражданите
В тази връзка, русенският съд призовава всички участници в протеста към отговорност и съблюдаване на обществения ред. Съдебната палата в град Русе е обявена за паметник на културата от местно значение и представлява ценно архитектурно и историческо наследство за нашия град.
Апелират за взаимно уважение и спазване на обществения ред, включително и опазването на сградата и прилежащата ѝ инфраструктура от посегателства.
"Нека заедно пазим ценностите, които ни обединяват, като помним, че отстоявайки каузите си, трябва да пазим и дома си", пишат още от Окръжен съд - Русе в обръщението си към гражданите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 44
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: