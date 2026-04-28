Актуална карта на обществените скривалища съставиха от Университетския аварийно-спасителен отряд с цел да повишат информираността на населението за реакция при бедствия и аварии. Това обявиха от университетският аварийно-спасителен отряд.

Картата обозначава всички публични съоръжения на територията на цялата страна, предназначени за укриване на населението при въздушно нападение, както и при радиоактивно, химическо или биологично замърсяване. На нея всеки може да се запознае с техните местоположения и готовност за експлоатация.

Отбелязани са пунктовете за защита при бедствия и аварии, и известните скривалища и укрития в София и страната, съобразно наличната публична информация, предоставена от Столична община и Главна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението".

В България има нормативна уредба, която регламентира изграждането, поддържането и използването на т.нар. колективни средства за защита. Но малцина знаят за съществуването им и кой е най-близкият до тях обект, в който биха могли да се укрият при нужда.

Освен специално изградените бункери, такива функции могат да изпълняват и някои подземни съоръжения с двойно предназначение – например метрополитени, подземни гаражи, тунели и подлези. В такива съоръжения съществуват строги правила за ред и безопасност – забранени са пушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества, внасянето на опасни или запалителни материали, както и всякакви действия, които могат да повредят оборудването или конструкцията.

Картата е изготвена с цел повишаване информираността на населението за действия в извънредни ситуации.

Университетският аварийно-спасителен отряд има дългогодишен опит в сферата и доброволци, обучени да реагират при бедствия и аварии. Те са категорични, че в такива случаи предварителната подготовка е ключова за това да запазим самообладание и да защитим по най-добрия начин себе си и околните.

Картата можете да видите тук.