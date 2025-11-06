Опасна топола до Кооперативния пазар в Русе чака реакция над година
© Уикипедия
"Тополите са доста крехки дървета и при всяка една буря се чупят. И отделно, това дърво се е наклонило много. При всяка една буря може да се счупи някой клон, което между другото се е случвало вече", споделят от агроаптеката в близост, цитирани от Русе Медиа.
При една от последните бури живущите в района са заснели видео, което показва застрашителното огъване на огромното дърво. Тогава хората са махнали автомобилите си от улицата, тъй като са били притеснени от евентуални щети при падане на тополата.
Тревогата на гражданите е свързана и с факта, че заради Кооперативния пазар оттам минават много хора и автомобили, което прави възможен инцидент още по-опасен.
Русенци апелират към Община Русе да изпрати специалисти, които да огледат дървото и да го премахнат. Според тях то е много старо и наистина опасно, а бездействието на институциите може да доведе до фатални последици.
Проблемът с опасни дървета в Русе не е нов - през 2025 г. в града имаше множество случаи на падащи дървета, включително в кварталите "Дружба 3" и на ул. "Николаевска", където природата реши проблема вместо общинските служби.
