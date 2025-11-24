Оранжерийното производство на екологични зеленчуци ще бъде на фокус в заседание на българо-румънска земеделска работна група
Голяма част от дейностите, които се извършват в оранжерията, са автоматизирани, което допълнително помага за повишаване добивите от отглежданите култури. Оранжерията е оборудвана с две хладилни помещения, зона за опаковане на зеленчуци, санитарни помещения, пространство за приготвяне и сервиране на храна, съблекални и офиси. Голяма част от продукцията на фирмата се реализира в местните супермаркети като “Lidl", “Mega Image" и “Carrefour". Фирмата разполага още с фабрика за мебели и магазини за строителни материали.
За първи път в рамките на заседанието ще бъдат обсъдени и трансграничните предизвикателства по отношение на пазара на труда в двете държави, като за целта се предвижда среща на представители на инспекциите по труда от двата града.
Утрешното заседание се организира от Областна администрация – Русе, Окръжния съвет в Гюргево и изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.
Припомняме, че Българо-румънската земеделска комисия се утвърди като водещ инструмент в трансграничния регион за насърчаване на двустранните взаимоотношения между земеделци и животновъди от България и Румъния, а също така и като организация, работеща за превенция на заболяванията по животните и повишаването на биосигурността.
