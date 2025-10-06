ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оранжев код за опасно време и в Русе, очаква се затопляне в края на седмицата
През следващото денонощие времето ще бъде облачно, като през нощта ще започне да вали дъжд. Утре валежите ще бъдат повсеместни, а над Североизточна България - значителни. Минималните температури в Русе ще са около 10 градуса, а максималните ще достигнат 12 градуса.
При оранжев код НИМХ предупреждава за възможни наводнения на имоти и в транспортната мрежа, прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Съществува опасност при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг, съобщи Община Русе.
В периода от 8 до 10 октомври валежите ще продължат, като северно от Стара планина временно ще са интензивни със значителни количества. Ще продължи да духа силен вятър от северозападна посока.
В четвъртък следобед валежите постепенно ще спрат. В петък вече облачността ще намалее и максималните температури ще се повишат.
