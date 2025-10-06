Новини
Оранжев код за опасно време и в Русе, очаква се затопляне в края на седмицата
Автор: Екип Ruse24.bg 16:52Коментари (0)70
© НИМХ
НИМХ предупреждават за опасни метеорологични явления и в град Русе. Издаден е оранжев код за значителни продължителни валежи за утре. За 24 ча́са се очаква количеството на валежите да достигне между 45 и 60 мм.

През следващото денонощие времето ще бъде облачно, като през нощта ще започне да вали дъжд. Утре валежите ще бъдат повсеместни, а над Североизточна България - значителни. Минималните температури в Русе ще са около 10 градуса, а максималните ще достигнат 12 градуса.

При оранжев код НИМХ предупреждава за възможни наводнения на имоти и в транспортната мрежа, прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа. Съществува опасност при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг, съобщи Община Русе.

В периода от 8 до 10 октомври валежите ще продължат, като северно от Стара планина временно ще са интензивни със значителни количества. Ще продължи да духа силен вятър от северозападна посока.

В четвъртък следобед валежите постепенно ще спрат. В петък вече облачността ще намалее и максималните температури ще се повишат.






