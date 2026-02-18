Оранжев код за опасно време в Русе
Кодът е за силен вятър. Очакват се навявания в Дунавската равнина, поледици в Североизточна България и ураганни пориви в планините. На места в североизточните райони ще се образуват поледици. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хирдрология (НИМХ).
Пълната прогноза на НИМХ до края на седмицата можете да прочетете тук.
Областната администрация в Русе: За камиони над 12 тона остават затворени част от основните и най-натоварени републикански пътища
09:31
Снеговалеж на АМ "Хемус"
17.02
Благотворителният концерт "Гласове и мандолини за Скури" в Русе с кауза за изграждане на водно-рехабилитационен център
12.02
Оранжев код за виелици и снеговалежи е обявен за утре в Русенско,...
20:51 / 17.02.2026
Авария оставя Русе без отопление и топла вода за 24 часа
20:42 / 17.02.2026
Меteo Bulgaria: Значителна снежна покривка ще натрупа в Северна Б...
13:13 / 17.02.2026
Гранични полицаи от Русе задържаха мъж, измамил възрастна жена от...
11:36 / 17.02.2026
Траен спад на заболелите от грип и остри респираторни отчитат здр...
11:18 / 17.02.2026
