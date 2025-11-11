Оранжев код за валежи в Русе
В цялата страна ще духа до умерен, а в Дунавската равнина и Горнотракийската низина и временно силен вятър от запад-северозапад. Ще нахлуе относително хладен въздух. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 11°.
Над планините ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, в местата над 1800 метра надморска височина и от сняг. По-продължителни и по-значителни ще са валежите в централните и източните дялове на Стара планина. Ще духа силен, а по най-високите планински части и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.
Над Черноморието ще бъде облачно. На много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 15° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Оранжев код за обилни валежи в 5 области в страната. За 12 области кодът остава жълт. Предупреждението от втора степен е в сила за: Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово и Стара Загора. Там се очакват количества между 35 и 65 литра на квадратен метър.
За 12 области е в сила жълт код – за валежи до около 35 литра на квадратен метър. Предупреждението от първа степен е за: София-град, София област, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Хасково, Сливен, Търговище, Разград и Добрич.
