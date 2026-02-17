Оранжев код за виелици и снеговалежи е обявен за утре в Русенско, съобщават от Метеорологична обсерватория в крайдунавския град.През тази нощ ще има условия за поледци, но областният управител Драгомир Драганов увери, че са предприети всички мерки за обработка на републиканската пътна мрежа против обледяване и своевременно снегопочистване.Утре през деня навсякъде в региона се очаква да се натрупа снежна покривка. Валежите ще отслабват и спират в късния следобяд и привечер. Същевременно се очаква силен и временно бурен вятър от североизток и от северозапад с пориви над 100 км/ч. Това ще е предпоставка и за виелици и навявания. Само за общините Бяла и Две Могили кодът е жълт.Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев следят ситуацията и са в контакт с всички отговорни институции. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки.Предвид времето се призовават водачите на автомобили да шофират внимателно, особено на усойни, открити места и мостови съоръжения, и да поемат на път добре подготвени. Не са препоръчителни рискови изпреварвания, движение с несъобразена с пътните условия скорост, както и нарушаване на други пътни ограничения.От Областната управа напомнят на търговците да проверят билбордовете и рекламно-информационните си елементи, а строителните фирми и изпълнителите на обекти да обезопасят строителните огради и скелета на съответните обекти.Гражданите трябва да бъдат внимателни при придвижването си и да обезопасят незакрепени предмети от своите тераси или прозорци. При по-силни пориви на вятъра през деня да избягват по възможност преминаване през територии с гъста дървесна растителност, предупреждават още от Областната администрация.