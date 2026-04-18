Ден преди провеждането на предсрочните парламентарни избори организацията в област Русе върви по план. Това съобщи областният управител Орлин Пенков, цетеран от Ruse24.bg.

"Прозрачността на изборния процес е гаранция за доверие. Затова осигуряваме пълна откритост и контрол на всички етапи – от подготовката до отчитането на резултатите“, каза той.

"Всеки купен глас е удар срещу всички, които искат да живеят в нормална държава и всеки опит за натиск върху избирател е доказателство, че някой се страхува от истинската воля на хората“, сподели още областният управител на Русе. Той е категоричен, че от всички държавни структури ще бъде проявена нулева толерантност към купуването на гласове, към опитите за евентуален натиск и всяка форма на злоупотреба.

В този момент при изключителни мерки за сигурност секционните избирателни комисии /СИК/ приемат изборните книжа, бюлетините и машините за утрешния вот по график. Разкритите секции в областта са 335, включително пет подвижни и шест допълнителни. В над 85% от тях или в общо 287 ще може да се гласува машинно. Това са на практика секциите с избиратели над 300 души. Най-много секции с машинно гласуване – 203 има в община Русе. В Борово те са 8, в Бяла – 15, във Ветово – 19, в Две могили – 11, в Иваново – 12, в Сливо поле – 14, а в Ценово – 5. Само с хартиени бюлетини ще се гласува в общо 48 секции. По данни на Районната избирателна комисия /РИК/ във всички СИК-ове в областта са ангажирани малко над 3000 души. Началото на утрешния изборен ден е обявено за 7.00 ч., а краят за 20.00 ч. По изключение там, където има чакащи да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с още час, т.е. до 21.00 ч.

По последни данни избирателите в региона са малко над 195 000, пише областната администрация.